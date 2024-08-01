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Экс-командир "Азова" Жорин отметил важный нюанс с F-16 для Украины

1 августа 2024 05:59
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Прибытие истребителей F-16 в Украину — Максим Жорин указал на важный нюанс
Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Wikimedia.org
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что американские истребители F-16, безусловно, внесут лепту в войну. Однако по его словам, "все кроется в деталях".

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 31 июля.

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"F-16, конечно, внесут свое настроение в эту войну, усилят наши позиции и ослабят позиции врага. Это очень существенный инструмент, авиация. При полном доминировании р**ки в воздухе, нам самолеты просто крайне необходимы", — отметил Жорин.

Он отметил, что на самом деле более важна комплектация, в которой передают самолеты.

"Но все же кроется в деталях. Еще важнее, в какой комплектации нам это все передают. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения до самолетов — это действительно интересует больше всего", — подчеркнул военный.

Поставки истребителей F-16 Украине
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Жорина

Поставки F-16 Украине — комментарий власти

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он отметил целесообразность "тумана войны" в этом вопросе.

Кроме того, информацию о том, что F-16 уже в Украине подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, невозможная вещь оказалась вполне возможной.

Добавим, что впервые о прибытии в Украину американских истребителей написало издание Bloomberg в среду, 31 июля. В то же время The Telegraph уточнил, что Украина даже успела использовать эти самолеты в качестве противовоздушной обороны.

военная помощь Украина самолеты поставки истребитель помощь война в Украине війна F-16 Максим Жорин

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