Прибытие истребителей F-16 в Украину — Максим Жорин указал на важный нюанс

Экс-командир "Азова" Жорин отметил важный нюанс с F-16 для Украины
Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что американские истребители F-16, безусловно, внесут лепту в войну. Однако по его словам, "все кроется в деталях".
Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 31 июля.
Жорин прокомментировал поставки F-16 в Украину
"F-16, конечно, внесут свое настроение в эту войну, усилят наши позиции и ослабят позиции врага. Это очень существенный инструмент, авиация. При полном доминировании р**ки в воздухе, нам самолеты просто крайне необходимы", — отметил Жорин.
Он отметил, что на самом деле более важна комплектация, в которой передают самолеты.
"Но все же кроется в деталях. Еще важнее, в какой комплектации нам это все передают. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения до самолетов — это действительно интересует больше всего", — подчеркнул военный.
Поставки F-16 Украине — комментарий власти
Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он отметил целесообразность "тумана войны" в этом вопросе.
Кроме того, информацию о том, что F-16 уже в Украине подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, невозможная вещь оказалась вполне возможной.
Добавим, что впервые о прибытии в Украину американских истребителей написало издание Bloomberg в среду, 31 июля. В то же время The Telegraph уточнил, что Украина даже успела использовать эти самолеты в качестве противовоздушной обороны.
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