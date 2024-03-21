Екскомандир Азову Жорін пояснив, якого віку українці мають воювати на фронті

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що на фронті мають воювати молоді чоловіки. За його словами, 27 років — це дуже пізній вік для призову і це потрібно змінювати.

Про це військовий повідомив у Telegram в четвер, 21 березня.

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Жорін акцентував, що саме молодь має зараз захищати Україну і важливо, щоб це був її свідомий вибір йти на фронт. У приклад він навів події 2014 року, коли саме молоді бійці полку "Азов" боронили державу та давали гідну відсіч ворогу.

"Молодь — це краща фізична підготовка, швидші рішення, більш креативне мислення. Багато в чому саме цим був зумовлений успіх Азову в 2014 році. Більшість добровольців того часу — молоді люди. І це себе виправдало. Сьогодні той самий принцип працює і в нашій Третій штурмовій", — наголосив Жорін.

Екскомандир "Азову" переконаний, що "27 років — це абсолютно неадекватний вік призову", при цьому військовий підкреслив, що цю норму потрібно змінювати. В Україні важливо залучати до бойових дій молодих чоловіків, які після війни зможуть керувати державою, тому що отримають досвід, амбіції та моральну силу.

"Ніщо не замінить особисту залученість у війну. Якщо ж ми продовжимо існуючу політику мобілізації, ризикуємо програти війну і фізично, і ментально — коли для значної частини цілого покоління війна залишиться чимось стороннім, що не впливатиме на формування їхньої особистості", — зауважив військовий.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, Максим Жорін заявив, що процес редагування нового законопроєкту про мобілізацію є несправедливим. Військовий розкритикував додавання норми про бронь від призову окремих категорій громадян.

Раніше ми писали, що Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, росіянам не вдається продавити лінію оборони ЗСУ, проте вони постійно наступають