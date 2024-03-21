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Экс-командир Азова Жорин объяснил, какого возраста украинцы должны воевать на фронте

21 марта 2024 20:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-командир Азова Жорин объяснил, какого возраста украинцы должны воевать на фронте
Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что на фронте должны воевать молодые мужчины. По его словам, 27 лет — очень поздний возраст для призыва и это нужно менять.

Об этом военный сообщил в Telegram в четверг, 21 марта.

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Жорин акцентировал, что именно молодежь должна сейчас защищать Украину и важно, чтобы это был ее осознанный выбор идти на фронт. В пример он привел события 2014 года, когда именно молодые бойцы полка "Азов" защищали государство и давали достойный отпор врагу.

"Молодежь — это лучшая физическая подготовка, более быстрые решения, более креативное мышление. Во многом именно этим был обусловлен успех Азова в 2014 году. Большинство добровольцев того времени — молодые люди. И это себя оправдало. Сегодня тот же принцип работает и в нашей Третьей штурмовой", — подчеркнул Жорин.

Экс-командир "Азова" убежден, что "27 лет – это абсолютно неадекватный возраст призыва", при этом военный подчеркнул, что эту норму нужно менять. В Украине важно вовлекать в боевые действия молодых мужчин, которые после войны смогут руководить государством, потому что получат опыт, амбиции и моральную силу.

"Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически, и ментально, когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", — отметил военный.

Скриншот сообщения Жорина
Скриншот поста Жорина

Напомним, Максим Жорин заявил, что процесс редактирования нового законопроекта о мобилизации несправедлив. Военный подверг критике добавление нормы о броне от призыва отдельных категорий граждан.

Ранее мы писали, что Жорин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. По его словам, россиянам не удается продавить линию обороны ВСУ, однако они постоянно наступают

война
Украина
военный призыв
мобилизация
фронт
Максим Жорин

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