Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що після війни треба відшукати росіян, які вбивали українців

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Екскомандир "Азову" Максим Жорін сьогодні, 3 лютого, заявив, що після війни Україна має сформувати списки росіян, які здійснювали військові злочини та вбивали українців. При цьому він зазначив, що поки що не знає, як втілити таку ідею на практиці.

Таку думку Жорін висловив на своїй сторінці у Telegram сьогодні, 3 лютого.

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"Коли ми говоримо про майбутнє України в цілому, воно передбачає не лише відновлення територіальної цілісності та безпеку для українських дітей, а й помсту", — наголосив Жорін.

Командир наголосив, що за абсолютно кожен злочин відповідають конкретні представники російської Російської Федерації.

"Я, відверто кажучи, не дуже уявляю, яким чином в нинішніх умовах можна налагодити прям постійну роботу по пошуку та знищенню під***рів, винних в смертях українців. Проте після війни це вже точно має бути системна історія", — пояснив свою думку військовий.

Він також наголосив, що яким би не був кінець війни, Україна зобов’язана мати списки росіян, яких необхідно було ловити і притягувати до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував мобілізацію ведучого телемарафону Ореста Дрималовського. В ефірі він заявив, що вступає до лав ЗСУ.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що інформація про те, що до ЗСУ повинні мобілізувати 500 тисяч людей лише поширює "штучну напругу". За його словами, наразі ситуацію на фронті змінила б набагато менша кількість призовників.