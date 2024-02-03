Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що після війни треба відшукати росіян, які вбивали українців arrow

Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що після війни треба відшукати росіян, які вбивали українців

3 лютого 2024 23:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що після війни треба відшукати росіян, які вбивали українців
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Екскомандир "Азову" Максим Жорін сьогодні, 3 лютого, заявив, що після війни Україна має сформувати списки росіян, які здійснювали військові злочини та вбивали українців. При цьому він зазначив, що поки що не знає, як втілити таку ідею на практиці.

Таку думку Жорін висловив на своїй сторінці у Telegram сьогодні, 3 лютого.

Читайте також:
Жорін
Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Україна має відшукати росіян, які чинили злочини

"Коли ми говоримо про майбутнє України в цілому, воно передбачає не лише відновлення територіальної цілісності та безпеку для українських дітей, а й помсту", — наголосив Жорін. 

Командир наголосив, що за абсолютно кожен злочин відповідають конкретні представники російської Російської Федерації.

"Я, відверто кажучи, не дуже уявляю, яким чином в нинішніх умовах можна налагодити прям постійну роботу по пошуку та знищенню під***рів, винних в смертях українців. Проте після війни це вже точно має бути системна історія", — пояснив свою думку військовий.

Він також наголосив, що яким би не був кінець війни, Україна зобов’язана мати списки росіян, яких необхідно було ловити і притягувати до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував мобілізацію ведучого телемарафону Ореста Дрималовського. В ефірі він заявив, що вступає до лав ЗСУ.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що інформація про те, що до ЗСУ повинні мобілізувати 500 тисяч людей лише поширює "штучну напругу". За його словами, наразі ситуацію на фронті змінила б набагато менша кількість призовників.

війна
Україна
окупанти
військові злочини
Росія
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі