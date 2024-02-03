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Экс-командир "Азова" Жорин заявил, что после войны нужно отыскать россиян, которые убивали украинцев

3 февраля 2024 23:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин заявил, что после войны нужно отыскать россиян, которые убивали украинцев
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сегодня, 3 февраля, заявил, что после войны Украина должна сформировать списки россиян, которые совершали военные преступления и убивали украинцев. При этом он отметил, что пока не знает, как реализовать такую идею на практике.

Такое мнение Жорин высказал на своей странице в Telegram сегодня, 3 февраля.

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Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Украина должна отыскать россиян, совершавших преступления

"Когда мы говорим о будущем Украины в целом, оно предполагает не только восстановление территориальной целостности и безопасность для украинских детей, но и месть", — подчеркнул Жорин.

Командир подчеркнул, что за каждое преступление отвечают конкретные представители российской Российской Федерации.

"Я, откровенно говоря, не очень представляю, каким образом в нынешних условиях можно наладить прямую постоянную работу по поиску и уничтожению пид***ров, виновных в смертях украинцев. Однако после войны это уж точно должна быть системная история", пояснил свое мнение военный.

Он также подчеркнул, что каким бы ни был конец войны, Украина обязана иметь списки россиян, которых необходимо было ловить и привлекать к ответственности.

Ранее мы сообщали, что бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал мобилизацию ведущего телемарафона Ореста Дрималовского. В эфире он заявил, что вступает в ряды ВСУ.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что информация о том, что в ВСУ должны мобилизовать 500 тысяч человек, только распространяет "искусственное напряжение". По его словам, сейчас ситуацию на фронте изменило бы гораздо меньшее количество призывников.

война
Украина
оккупанты
военные преступления
Россия
Максим Жорин

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