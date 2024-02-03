Экс-командир "Азова" Жорин заявил, что после войны нужно отыскать россиян, которые убивали украинцев

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сегодня, 3 февраля, заявил, что после войны Украина должна сформировать списки россиян, которые совершали военные преступления и убивали украинцев. При этом он отметил, что пока не знает, как реализовать такую идею на практике.

Такое мнение Жорин высказал на своей странице в Telegram сегодня, 3 февраля.

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"Когда мы говорим о будущем Украины в целом, оно предполагает не только восстановление территориальной целостности и безопасность для украинских детей, но и месть", — подчеркнул Жорин.

Командир подчеркнул, что за каждое преступление отвечают конкретные представители российской Российской Федерации.

"Я, откровенно говоря, не очень представляю, каким образом в нынешних условиях можно наладить прямую постоянную работу по поиску и уничтожению пид***ров, виновных в смертях украинцев. Однако после войны это уж точно должна быть системная история", — пояснил свое мнение военный.

Он также подчеркнул, что каким бы ни был конец войны, Украина обязана иметь списки россиян, которых необходимо было ловить и привлекать к ответственности.

Ранее мы сообщали, что бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал мобилизацию ведущего телемарафона Ореста Дрималовского. В эфире он заявил, что вступает в ряды ВСУ.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что информация о том, что в ВСУ должны мобилизовать 500 тысяч человек, только распространяет "искусственное напряжение". По его словам, сейчас ситуацию на фронте изменило бы гораздо меньшее количество призывников.