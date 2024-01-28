Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Лідер угорської партії правого спрямування "Мі хозанк" ("Моя Батьківщина") Ласло Тороцкаї заявив, що у разі поразки України у війні з Росією, його країна претендуватиме на Закарпаття. Подібні нісенітниці він озвучив на партійній конференції.

На його слова відреагував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

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Угорщина сильно ризикує

"Зрозуміло, що такі "політики", роблячи подібні заяви, орієнтуються на свої внутрішні цілі. Таким чином здобуваючи собі якийсь рейтинг серед угорців", — пояснив Жорін.

При цьому він порадив подібним політикам мати на увазі, що РФ для України є серйозним ворогом. Але Угорщина, намагаючись приєднати територію України, може втратити свою власну.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир "Азову" Максим Жорін переконаний, що російські загарбники можуть повторити наступ на Київ і Харків. У цій ситуації українцям варто не панікувати, а готуватися до такого варіанту розвитку подій.

Нагадуємо, що західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.