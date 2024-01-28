Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини arrow

Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

28 січня 2024 17:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини
Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Лідер угорської партії правого спрямування "Мі хозанк" ("Моя Батьківщина") Ласло Тороцкаї заявив, що у разі поразки України у війні з Росією, його країна претендуватиме на Закарпаття. Подібні нісенітниці він озвучив на партійній конференції.

На його слова відреагував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Читайте також:

Угорщина сильно ризикує

"Зрозуміло, що такі "політики", роблячи подібні заяви, орієнтуються на свої внутрішні цілі. Таким чином здобуваючи собі якийсь рейтинг серед угорців", — пояснив Жорін. 

При цьому він порадив подібним політикам  мати на увазі, що РФ для України є серйозним ворогом. Але Угорщина, намагаючись приєднати територію України, може втратити свою власну.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир "Азову" Максим Жорін переконаний, що російські загарбники можуть повторити наступ на Київ і Харків. У цій ситуації українцям варто не панікувати, а готуватися до такого варіанту розвитку подій.

Нагадуємо, що західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

війна
Угорщина
Україна
Закарпаття
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

Актуальне по темі