Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини
Лідер угорської партії правого спрямування "Мі хозанк" ("Моя Батьківщина") Ласло Тороцкаї заявив, що у разі поразки України у війні з Росією, його країна претендуватиме на Закарпаття. Подібні нісенітниці він озвучив на партійній конференції.
На його слова відреагував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.
Угорщина сильно ризикує
"Зрозуміло, що такі "політики", роблячи подібні заяви, орієнтуються на свої внутрішні цілі. Таким чином здобуваючи собі якийсь рейтинг серед угорців", — пояснив Жорін.
При цьому він порадив подібним політикам мати на увазі, що РФ для України є серйозним ворогом. Але Угорщина, намагаючись приєднати територію України, може втратити свою власну.
Раніше ми повідомляли, що колишній командир "Азову" Максим Жорін переконаний, що російські загарбники можуть повторити наступ на Київ і Харків. У цій ситуації українцям варто не панікувати, а готуватися до такого варіанту розвитку подій.
Нагадуємо, що західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до перемовин про завершення війни в Україні. Такі новини прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.
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