Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Лидер венгерской партии правого толка "Ми хозанк" ("Моя Родина") Ласло Тороцкаи заявил, что в случае поражения Украины в войне с Россией его страна будет претендовать на Закарпатье. Подобную чепуху он высказал на партийной конференции.

На его слова отреагировал экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

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Венгрия сильно рискует

"Понятно, что такие "политики", делая подобные заявления, ориентируются на свои внутренние цели. Таким образом приобретая какой-то рейтинг среди венгров", — пояснил Жорин.

При этом он посоветовал подобным политикам иметь в виду, что РФ для Украины является серьезным врагом. Но Венгрия, пытаясь присоединить территорию Украины, может потерять свою собственную.

Ранее мы сообщали, что бывший командир "Азова" Максим Жорин убежден, что российские захватчики могут повторить наступление на Киев и Харьков. В этой ситуации украинцам следует не паниковать, а готовиться к такому варианту развития событий.

Напомним, что западные СМИ распространяют информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы готов к переговорам о завершении войны в Украине. Такие новости прокомментировал экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.