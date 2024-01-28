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Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

28 января 2024 17:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии
Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лидер венгерской партии правого толка "Ми хозанк" ("Моя Родина") Ласло Тороцкаи заявил, что в случае поражения Украины в войне с Россией его страна будет претендовать на Закарпатье. Подобную чепуху он высказал на партийной конференции.

На его слова отреагировал экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

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"Понятно, что такие "политики", делая подобные заявления, ориентируются на свои внутренние цели. Таким образом приобретая какой-то рейтинг среди венгров", — пояснил Жорин.

При этом он посоветовал подобным политикам иметь в виду, что РФ для Украины является серьезным врагом. Но Венгрия, пытаясь присоединить территорию Украины, может потерять свою собственную.

Ранее мы сообщали, что бывший командир "Азова" Максим Жорин убежден, что российские захватчики могут повторить наступление на Киев и Харьков. В этой ситуации украинцам следует не паниковать, а готовиться к такому варианту развития событий.

Напомним, что западные СМИ распространяют информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы готов к переговорам о завершении войны в Украине. Такие новости прокомментировал экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

война
Венгрия
Украина
Закарпатье
Максим Жорин

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