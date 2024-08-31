Експерт пояснив, як Україна намагається знизити ризики ураження F-16

Винищувач F-16. Фото: Reuters

Україна активно працює над зменшенням ризиків для нових винищувачів F-16, отриманих від Данії та Нідерландів. Зокрема, почали для зльоту і посадки використовувати автомобільні дороги.

Про це повідомив колишній французький військовий льотчик Ксав'є Тютельмана, повідомляє телеканал LCI у п'ятницю, 30 серпня.

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"Є кілька кілометрів, на яких більше немає центральних роздільників, а самі дороги укріплені та розчищені", — заявив ексльотчик.

Тютельман зазначив, що така тактика є частиною стратегічного підходу українських військових, адже авіабази можуть стати легкими мішенями для супротивника, який може точно їх виявити.

Колишній заступник начальника штабу Shape французький генерал Мішель Яковлефф не здивований цим рішенням. Він зазначив, що аналогічні методи вже застосовувалися в інших країнах. Проте, за його словами, зліт з неформальних смуг може бути більш небезпечним порівняно з традиційними аеродромами, які оснащені спеціальною розміткою та обладнанням для забезпечення безпеки авіаційних операцій.