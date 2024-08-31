Эксперт объяснил, как Украина пытается снизить риски поражения F-16

Истребитель F-16. Фото: Reuters

Украина активно работает над уменьшением рисков для новых истребителей F-16, полученных от Дании и Нидерландов. В частности, начали для взлета и посадки использовать автомобильные дороги.

Об этом сообщил бывший французский военный летчик Ксавье Тютельмана, сообщает телеканал LCI в пятницу, 30 августа.

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"Есть несколько километров, на которых больше нет центральных разделителей, а сами дороги укреплены и расчищены", — заявил экс-летчик.

Тютельман отметил, что такая тактика является частью стратегического подхода украинских военных, ведь авиабазы могут стать легкими мишенями для противника, который может точно их выявить.

Бывший заместитель начальника штаба Shape французский генерал Мишель Яковлефф не удивлен этим решением. Он отметил, что аналогичные методы уже применялись в других странах. Однако по его словам, взлет с неформальных полос может оказаться более опасным по сравнению с традиционными аэродромами, оснащенными специальной разметкой и оборудованием для обеспечения безопасности авиационных операций.