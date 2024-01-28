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Екснайманці ПВК "Вагнер" скоро можуть опинитися в Україні, — росЗМІ

28 січня 2024 00:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Війна в Україні - екс-найманці ЧВК "Вагнер" скоро можуть опинитися в Україні - росЗМІ
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: скріншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Колишні найманці ПВК "Вагнер" скоро можуть опинитися в Україні у складі трьох штурмових загонів загальною чисельністю 6600 осіб.

Про це пишуть російські військові пабліки.

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Створення цих загонів прискорилося після підписання главою РФ Володимиром Путіним закону про добровольчі формування в Росгвардії у грудні.

Тепер процес комплектування нових підрозділів "вагнерівців" може тривати менше місяця.

Кожен штурмовий загін включатиме до 2200 осіб, всього планується створити три таких підрозділи, які сформують "1-й добровольчий корпус Росгвардії".

Символіка у них трохи відрізнятиметься від "вагнерівської".

Нещодавно у ГУР говорили, що "вагнерівці" повернулися на війну в Україні. Російські джерела повідомляли, що йдеться про окремих добровольців, які влилися в вже існуючі російські підрозділи.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув до України для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, які мали залишити Київ без електропостачання.

ПВК Вагнера
окупанти
війна в Україні
вторгнення

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