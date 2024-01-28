Война в Украине - экс-наемники ЧИК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине — росСМИ

Экс-наемники ЧИК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине, — росСМИ
Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек.
Об этом пишут российские военные паблики.
Как бывшие "вагнеровцы" попадут в Украину
Создание этих отрядов ускорилось после подписания главой РФ Владимиром Путиным закона о добровольческих формированиях в Росгвардии в декабре.
Теперь процесс комплектования новых подразделений "вагнеровцев" может занять менее месяца.
Каждый штурмовой отряд будет включать в себя до 2200 человек, всего планируется создать три таких подразделения, которые сформируют "1-й добровольческий корпус Росгвардии".
Символика у них будет несколько отличаться от "вагнеровской".
Недавго в ГУР говорили, что "вагнеровцы" вернулись на войну в Украине. Российские же источники сообщали, что речь идет об отдельных добровольцах, которые влились в уже существующие российские подразделения.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", который прибыл в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения.
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