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Экс-наемники ЧИК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине, — росСМИ

28 января 2024 00:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Война в Украине - экс-наемники ЧИК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине — росСМИ
Наемники ЧИК "Вагнер". Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек. 

Об этом пишут российские военные паблики. 

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Создание этих отрядов ускорилось после подписания главой РФ Владимиром Путиным закона о добровольческих формированиях в Росгвардии в декабре. 

Теперь процесс комплектования новых подразделений "вагнеровцев" может занять менее месяца. 

Каждый штурмовой отряд будет включать в себя до 2200 человек, всего планируется создать три таких подразделения, которые сформируют "1-й добровольческий корпус Росгвардии".

Символика у них будет несколько отличаться от "вагнеровской".

Недавго в ГУР говорили, что "вагнеровцы" вернулись на войну в Украине. Российские же источники сообщали, что речь идет об отдельных добровольцах, которые влились в уже существующие российские подразделения. 

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", который прибыл в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения.

ЧВК Вагнера
оккупанты
война в Украине
вторжение

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