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Екснардеп Ляшко очолив батальйон БпЛА — військові висловили невдоволення

26 серпня 2024 14:24
Валерія Барановська - редактор
Екснардеп Олег Ляшко став командиром батальйону БпЛА 63 ОМБр
Екснардеп Олег Ляшко. Фото: Олег Ляшко, Twitter (X)
Валерія Барановська - редактор

Колишній народний депутат Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних літальних апаратів 63-ї окремої механізованої бригади. Бійці підрозділу незадоволені новим керівництвом і критикують Ляшка за його некомпетентність.

Про це повідомляють військові у своїх Telegram пабліках.

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Ляшко став командиром батальйону БпЛА

Колишній народний депутат Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних літальних апаратів (БпЛА) 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр). Це призначення викликало хвилю невдоволення серед бійців підрозділу, які вважають його некомпетентним і критикують за необґрунтовані накази.

"Якщо хто не знав Ляшко вже комбат батальйону БпЛА в 63 ОМБр… дуже некомпетентний і з великою короною, яка передавлює йому мозок. Я не можу сказати що так воюють всі депутати, бо в "Айдарі" теж є депутат з ВР, діючий", — зазначив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Ляшко став командиром батальйону БпЛА
Допис "Говорять Снайпер". Фото: скриншот

Через незадоволення керівництвом Ляшка деякі військовослужбовці навіть намагаються перевестися в інші підрозділи.

"Ляшко накерував, що навіть пілоти-старожили роблять усе для переводу в інший підрозділ", — йдеться в повідомленні.

Бійці зазначають, що призначення екснардепа командиром є приниженням для офіцерів та солдатів, які мають досвід і знання для ефективного керування підрозділом.

"Батальйон БпЛА не виконує навіть рівень задач РУБпАК, зате в званнях росте, як тричі Герой України", — заявив один із офіцерів батальйону.

Екснардеп Олег Ляшко став командиром батальйону БпЛА 63 ОМБр
Допис "Говорять Снайпер". Фото: скриншот

"Може вище командування якось відреагує, особливо на те, що він саботує накази ГШ на переводи бійців", — написав один із військових.

Військові про призначення Ляшка командиром БпЛА
Допис "UKRAINIAN MILITANT". Фото: скриншот

Олег Ляшко дрони війна в Україні військовослужбовці

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