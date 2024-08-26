Экснардеп Олег Ляшко стал командиром батальона БПЛА 63 ОМБр

Экс-нардеп Олег Ляшко. Фото: Олег Ляшко, Twitter (X)

Бывший народный депутат Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных летательных аппаратов 63-й отдельной механизированной бригады. Бойцы подразделения недовольны новым руководством и критикуют Ляшко за его некомпетентность.

Об этом сообщают военные в своих Telegram пабликах.

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Ляшко стал командиром батальона БпЛА

Бывший народный депутат Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 63-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Это назначение вызвало волну недовольства среди бойцов подразделения, которые считают его некомпетентным и критикуют за необоснованные приказы.

"Если кто не знал Ляшко уже комбат батальона БпЛА в 63 ОМБр... очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг. Я не могу сказать что так воюют все депутаты, потому что в "Айдаре" тоже есть депутат из ВР, действующий", — отметил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Сообщение "Говорят Снайпер". Фото: скриншот

Из-за недовольства руководством Ляшка некоторые военнослужащие даже пытаются перевестись в другие подразделения.

"Ляшко направил, что даже пилоты-старожилы делают все для перевода в другое подразделение", — говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что назначение экс-нардепа командиром является унижением для офицеров и солдат, имеющих опыт и знания для эффективного управления подразделением.

"Батальон БпЛА не выполняет даже уровень задач РУБпАК, зато в званиях растет, как трижды Герой Украины", — заявил один из офицеров батальона.

Сообщение "Говорят Снайпер". Фото: скриншот

"Может высшее командование как-то отреагирует, особенно на то, что он саботирует приказы ГШ на переводы бойцов", — написал один из военных.