Экснардеп Олег Ляшко стал командиром батальона БПЛА 63 ОМБр

Экс-нардеп Ляшко возглавил батальон БпЛА— военные выразили недовольство
Бывший народный депутат Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных летательных аппаратов 63-й отдельной механизированной бригады. Бойцы подразделения недовольны новым руководством и критикуют Ляшко за его некомпетентность.
Об этом сообщают военные в своих Telegram пабликах.
Ляшко стал командиром батальона БпЛА
Бывший народный депутат Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 63-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Это назначение вызвало волну недовольства среди бойцов подразделения, которые считают его некомпетентным и критикуют за необоснованные приказы.
"Если кто не знал Ляшко уже комбат батальона БпЛА в 63 ОМБр... очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг. Я не могу сказать что так воюют все депутаты, потому что в "Айдаре" тоже есть депутат из ВР, действующий", — отметил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Из-за недовольства руководством Ляшка некоторые военнослужащие даже пытаются перевестись в другие подразделения.
"Ляшко направил, что даже пилоты-старожилы делают все для перевода в другое подразделение", — говорится в сообщении.
Бойцы отмечают, что назначение экс-нардепа командиром является унижением для офицеров и солдат, имеющих опыт и знания для эффективного управления подразделением.
"Батальон БпЛА не выполняет даже уровень задач РУБпАК, зато в званиях растет, как трижды Герой Украины", — заявил один из офицеров батальона.
"Может высшее командование как-то отреагирует, особенно на то, что он саботирует приказы ГШ на переводы бойцов", — написал один из военных.
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