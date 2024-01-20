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Експерт пояснив, чому РФ не може збудувати дорогу з Ростовської області до Криму

20 січня 2024 08:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт пояснив, чому РФ не може збудувати дорогу з Ростовської області до Криму
Директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" Павло Лисянський. Фото: телеканал "Дом"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти не будують автомагістраль з Ростовської області до тимчасово окупованого Криму через дії українських військових та недостатню кількість працівників. Зазначається, що Росії катастрофічно не вистачає робочої сили. 

Про це сказав директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" Павло Лисянський, передає Укрінформ.

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Дефіцит робочої сили в РФ

"Ремонтні роботи на автодорогах відбуваються, повномасштабного будівництва на сьогодні немає, тому що вони відволікаються на дії Збройних Сил України", — запевнив експерт.

За його словами, в РФ проживає 140 мільйонів людей, проте сама країна по території є дуже великою, тому в них не вистачає людей, які би могли працювати. 

"У них в Росії дефіцит 6-8 млн людей. І на сьогодні на окупованих територіях дефіцит робочих рук. Будівництво дороги поки що у планах", — запевнив Лисянський.

Обіцянки росіян перед виборами

Він додав, що 22 грудня 2023 року російські загарбники ухвалили "соціально-економічну програму" щодо відновлення окупованих територій, а саме приблизно 400 млн доларів.

Повідомляється, що частину цього фінансування повинні спрямувати на будівництво дороги у двох напрямках, а саме:

  • з Ростовської області через Азовське узбережжя до Криму,
  • дороги, що веде з Донецької області до окупованих територій.

"Але це лише плани. Вони повинні були щось таке "втирати" перед виборами диктатора Путіна", — пояснив фахівець. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях загарбники хочуть ухвалити закон, щоб відслідковувати геолокацію місцевих мешканців. Таким чином росіяни хочуть захиститися від ddos-атак, які стаються у РФ.

Крим
дороги
будівництво
окупанти
окупація
війна в Україні
Росія

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