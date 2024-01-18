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Росіяни хочуть відслідковувати геолокацію мешканців в окупації

18 січня 2024 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни хочуть відслідковувати геолокацію мешканців в окупації
Українці в окупації. Фото: Telegram/ АЗОВ Маріуполь
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях загарбники хочуть ухвалити закон, щоб відслідковувати геолокацію місцевих мешканців. Таким чином росіяни хочуть захиститися від ddos-атак, які стаються у РФ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Навіщо окупанти хочуть стежити за локаціями місцевих жителів

За словами Федорова, росіяни хочуть за IP-адресою пристроїв знати, де перебувають люди. На це є декілька причин:

  • ретельне стеження за людьми;
  • захист від ddos-атак, які стаються у РФ;
  • більший контроль мережі Інтернет місцевих жителів.

"Окупанти хочуть прийняти закон, за яким будуть відслідковувати геолокацію мешканців ТОТ. Таким чином вони хочуть вирішити кілька питань", — каже міський голова Мелітополя.

Як живуть люди в окупації

Власні джерела Новини.LIVE в Маріуполі розповіли, що в окупованому місті російська влада поставила своїх людей на керівні посади у всі організації, зокрема і на кладовищах. Тепер безкоштовно поховати людину не дозволяють, навіть якщо у вас є родинне місце на цвинтарі.  

За місце для захоронення вони вимагали 20 тисяч рублів (8 676,81 грн). Якщо пенсія в Маріуполі становить 4 338,40 грн (10 000 рублів), і її не вистачить, аби купити собі місце для поховання.  

Крім того, на окупованій частині Херсонщини росіяни поширюють газові балони серед тих, хто не має доступу до централізованого газопостачання, але тільки за умови наявності російського паспорта. 

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти не надаватимуть медичних послуг українцям без паспортів РФ. Відомо, коли ворог планує втілити цей задум у життя.

українці
росіяни
окупація
переслідування
війна в Україні

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