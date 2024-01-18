Россияне хотят отслеживать геолокацию жителей в оккупации

Украинцы в оккупации. Фото: Telegram/ АЗОВ Мариуполь

На временно оккупированных территориях захватчики хотят принять закон, чтобы отслеживать геолокацию местных жителей. Таким образом, россияне хотят защититься от ddos-атак, которые происходят в РФ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Читайте также:

Зачем оккупанты хотят следить за локациями местных жителей

По словам Федорова, россияне хотят по IP-адресу устройств знать, где находятся люди. На это есть несколько причин:

тщательная слежка за людьми;

защита от ddos-атак, которые происходят в РФ;

больший контроль сети Интернет местных жителей.

"Оккупанты хотят принять закон, по которому будут отслеживать геолокацию жителей ВОТ. Таким образом они хотят решить несколько вопросов", — говорит городской голова Мелитополя.

Как живут люди в оккупации

Собственные источники Новини.LIVE в Мариуполе рассказали, что в оккупированном городе российские власти поставили своих людей на руководящие должности во все организации, в том числе и на кладбищах. Теперь бесплатно похоронить человека не разрешают, даже если у вас есть семейное место на кладбище.

За место для захоронения они требовали 20 тысяч рублей (8676,81 грн). Если пенсия в Мариуполе составляет 4338,40 грн (10 000 рублей), и ее не хватит, чтобы купить себе место для захоронения.

Кроме того, на оккупированной части Херсона россияне распространяют газовые баллоны среди тех, кто не имеет доступа к централизованному газоснабжению, но только при наличии российского паспорта.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российские захватчики не будут предоставлять медицинские услуги украинцам без паспортов РФ. Известно, когда враг планирует претворить этот замысел в жизнь.