Эксперт объяснил, почему РФ не может построить дорогу из Ростовской области в Крым

Директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лысянский. Фото: телеканал "Дом"

Российские оккупанты не строят автомагистраль из Ростовской области во временно оккупированный Крым из-за действий украинских военных и недостаточного количества работников. Отмечается, что в России катастрофически не хватает рабочей силы.

Об этом сказал директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лысянский, передает Укринформ.

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Дефицит рабочей силы в РФ

"Ремонтные работы на автодорогах происходят, полномасштабного строительства на сегодня нет, потому что они отвлекаются на действия Вооруженных Сил Украины", — заверил эксперт.

По его словам, в РФ проживает 140 миллионов человек, однако сама страна по территории очень велика, поэтому у них не хватает людей, которые могли бы работать.

"У них в России дефицит 6-8 млн человек. И на сегодняшний день на оккупированных территориях дефицит рабочих рук. Строительство дороги пока в планах", — объяснил Лысянский.

Обещания россиян перед выборами

Он добавил, что 22 декабря 2023 года российские захватчики приняли "социально-экономическую программу" по восстановлению оккупированных территорий, а именно примерно 400 млн долларов.

Сообщается, что часть этого финансирования должны направить на строительство дороги в двух направлениях, а именно:

из Ростовской области через Азовское побережье в Крым,

дороги, ведущей из Донецкой области к оккупированным территориям.

"Но это лишь планы. Они должны были что-то такое "втирать" перед выборами диктатора Путина", — добавил специалист.

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях захватчики хотят принять закон, чтобы отслеживать геолокацию местных жителей. Таким образом, россияне хотят защититься от ddos-атак, которые происходят в РФ.