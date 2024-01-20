Эксперт объяснил, почему РФ не может построить дорогу из Ростовской области в Крым
Российские оккупанты не строят автомагистраль из Ростовской области во временно оккупированный Крым из-за действий украинских военных и недостаточного количества работников. Отмечается, что в России катастрофически не хватает рабочей силы.
Об этом сказал директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лысянский, передает Укринформ.
Дефицит рабочей силы в РФ
"Ремонтные работы на автодорогах происходят, полномасштабного строительства на сегодня нет, потому что они отвлекаются на действия Вооруженных Сил Украины", — заверил эксперт.
По его словам, в РФ проживает 140 миллионов человек, однако сама страна по территории очень велика, поэтому у них не хватает людей, которые могли бы работать.
"У них в России дефицит 6-8 млн человек. И на сегодняшний день на оккупированных территориях дефицит рабочих рук. Строительство дороги пока в планах", — объяснил Лысянский.
Обещания россиян перед выборами
Он добавил, что 22 декабря 2023 года российские захватчики приняли "социально-экономическую программу" по восстановлению оккупированных территорий, а именно примерно 400 млн долларов.
Сообщается, что часть этого финансирования должны направить на строительство дороги в двух направлениях, а именно:
- из Ростовской области через Азовское побережье в Крым,
- дороги, ведущей из Донецкой области к оккупированным территориям.
"Но это лишь планы. Они должны были что-то такое "втирать" перед выборами диктатора Путина", — добавил специалист.
Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях захватчики хотят принять закон, чтобы отслеживать геолокацию местных жителей. Таким образом, россияне хотят защититься от ddos-атак, которые происходят в РФ.
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