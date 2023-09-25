Експерт пояснив, де на фронті може з’явитися оновлена ПВК "Вагнер"

Найманець ПВК "Вагнер" на фронті. Фото: росЗМІ

Чутки про появу підрозділів ПВК "Вагнер" у Херсонській області мають під собою реальне підґрунтя. Окупанти перекинули звідти десантників на Запоріжжя, чим оголили велику ділянку фронту, де ЗСУ успішно здійснюють десантні операції на лівому березі Дніпра.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Коментуючи чутки про імовірну появу найманців ПВК "Вагнер" на території Херсонської області, Снєгирьов пояснив, що причиною такого кроку є послаблення позицій окупаційного контингенту на цій ділянці фронту.

"Росіяни раніше перекинули підрозділи повітряно-десантних військ до Запорізької області, чим фактично оголили фронт на території від Нової Каховки аж до Козачих Лагерів", — підкреслив експерт.

А Сили оборони України тут останнім часом проводять успішні десантні операції, захоплюючи плацдарми на лівобережжі Дніпра.

Чи очікувати "вагнерівців" під Бахмутом

Натомість можливу появу підрозділів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, де ця приватна військова компанія у свій час і здобула всеросійську популярність, Снєгирьов назвав малоімовірною.

"По-перше, там і так забагато різних структур — приватних військових компаній від різних структур, зокрема держкомпаній, а також підрозділи кадировців. По-друге, там по суті вирішується інше питання — фактичної утилізації ПВК, тож "вагнерівцям", яких було повернуто у бій, там робити нічого", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що у Білорусі досі перебуває частина найманців приватної військової компанії "Вагнер", близько тисячі осіб.