Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт пояснив, де на фронті може з’явитися оновлена ПВК "Вагнер" arrow

Експерт пояснив, де на фронті може з’явитися оновлена ПВК "Вагнер"

25 вересня 2023 19:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, де на фронті може з’явитися оновлена ПВК "Вагнер"
Найманець ПВК "Вагнер" на фронті. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чутки про появу підрозділів ПВК "Вагнер" у Херсонській області мають під собою реальне підґрунтя. Окупанти перекинули звідти десантників на Запоріжжя, чим оголили велику ділянку фронту, де ЗСУ успішно здійснюють десантні операції на лівому березі Дніпра.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Херсонська проблема

Коментуючи чутки про імовірну появу найманців ПВК "Вагнер" на території Херсонської області, Снєгирьов пояснив, що причиною такого кроку є послаблення позицій окупаційного контингенту на цій ділянці фронту.

"Росіяни раніше перекинули підрозділи повітряно-десантних військ до Запорізької області, чим фактично оголили фронт на території від Нової Каховки аж до Козачих Лагерів", — підкреслив експерт.

А Сили оборони України тут останнім часом проводять успішні десантні операції, захоплюючи плацдарми на лівобережжі Дніпра.

Чи очікувати "вагнерівців" під Бахмутом

Натомість можливу появу підрозділів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, де ця приватна військова компанія у свій час і здобула всеросійську популярність, Снєгирьов назвав малоімовірною.

"По-перше, там і так забагато різних структур — приватних військових компаній від різних структур, зокрема держкомпаній, а також підрозділи кадировців. По-друге, там по суті вирішується інше питання — фактичної утилізації ПВК, тож "вагнерівцям", яких було повернуто у бій, там робити нічого", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що у Білорусі досі перебуває частина найманців приватної військової компанії "Вагнер", близько тисячі осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз