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Эксперт объяснил, где на фронте может появиться обновленная ЧВК "Вагнер"

25 сентября 2023 19:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, где на фронте может появиться обновленная ЧВК "Вагнер"
Наемник ЧВК "Вагнер" на фронте. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Слухи о появлении подразделений ЧВК "Вагнер" в Херсонской области имеют реальную почву. Оккупанты перебросили оттуда десантников на Запорожье, чем обнажили большой участок фронта, где ВСУ успешно осуществляют десантные операции на левом берегу Днепра.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Херсонская проблема

Комментируя слухи о возможном появлении наемников ЧВК "Вагнер" на территории Херсонской области, Снегирев объяснил, что причиной такого шага является ослабление позиций оккупационного контингента на этом участке фронта.

"Россияне ранее перебросили подразделения воздушно-десантных войск в Запорожскую область, чем фактически обнажили фронт на территории от Новой Каховки вплоть до Казачьих Лагерей", — подчеркнул эксперт.

Силы обороны Украины здесь в последнее время проводят успешные десантные операции, захватывая плацдармы на левобережье Днепра.

Ждать ли "вагнеровцев" под Бахмутом

А вот возможное появление подразделений ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении, где эта частная военная компания в свое время и приобрела всероссийскую популярность, Снегирев назвал маловероятным.

"Во-первых, там и так много разных структур — частных военных компаний от разных структур, в частности госкомпаний, а также подразделения кадыровцев. Во-вторых, там по сути решается другой вопрос — фактической утилизации ЧВК, поэтому "вагнеровцам", которых было решено вернуть в бой, там делать нечего", — уверен эксперт.

Напомним, что в Беларуси до сих пор находится часть наемников частной военной компании "Вагнер", около тысячи человек.

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