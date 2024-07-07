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Експерт повідомив, скільки військової авіаційної техніки мають на озброєнні росіяни

7 липня 2024 08:55
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Дмитро Галушка
Редактор
Російська авіація — як багато у ворога літаків
Пара винищувачів Су-35 ПКС РФ в польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце переконаний, що очікувати, що у Росії закінчиться авіаційна техніка, не варто. Проте у ворога є проблеми з досвідченими пілотами.

Про це Долінце сказав у коментарі "Ми-Україна" у неділю, 7 липня.

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"З іншої сторони, в них буде дефіцит сучасної авіаційної техніки. Також більш критично не стільки сама техніка, скільки льотний склад", — зазначив експерт.

Долінце пояснив, що найкращі російські пілоти вже були знищені. Натомість, залишились ті, які донавчаються або ті, хто має певний страх літати і не може виконувати достатньо складних авіаційних завдань.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що окупанти модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони здатні долітати до будь-якої точки Харкова.

А у четвер, 4 липня, авіація РФ скинула керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Через це загинула мешканка населеного пункту.

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