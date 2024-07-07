Российская авиация - как много у врага самолетов

Эксперт сообщил, сколько военной авиационной техники имеют на вооружении россияне
Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце убежден, что ожидать, что у России закончится авиационная техника, не стоит. Однако у врага есть проблемы с опытными пилотами.
Об этом Долинце сказал в комментарии "Мы-Украина" в воскресенье, 7 июля.
У россиян достаточно авиации
"С другой стороны, у них будет дефицит современной авиационной техники. Также более критично не столько сама техника, сколько летный состав", — отметил эксперт.
Долинце объяснил, что лучшие российские пилоты уже были уничтожены. Зато остались те, которые доучаются или те, кто имеет определенный страх летать и не может выполнять достаточно сложные авиационные задачи.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что оккупанты модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они способны долетать до любой точки Харькова.
А в четверг, 4 июля, авиация РФ сбросила управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате погибла жительница населенного пункта.
Читайте Новини.LIVE!