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Эксперт сообщил, сколько военной авиационной техники имеют на вооружении россияне

7 июля 2024 08:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Российская авиация - как много у врага самолетов
Пара истребителей Су-35 ПКС РФ в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце убежден, что ожидать, что у России закончится авиационная техника, не стоит. Однако у врага есть проблемы с опытными пилотами.

Об этом Долинце сказал в комментарии "Мы-Украина" в воскресенье, 7 июля.

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"С другой стороны, у них будет дефицит современной авиационной техники. Также более критично не столько сама техника, сколько летный состав", — отметил эксперт.

Долинце объяснил, что лучшие российские пилоты уже были уничтожены. Зато остались те, которые доучаются или те, кто имеет определенный страх летать и не может выполнять достаточно сложные авиационные задачи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оккупанты модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они способны долетать до любой точки Харькова.

А в четверг, 4 июля, авиация РФ сбросила управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате погибла жительница населенного пункта.

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