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Експерт розповів, із якими проблемами стикнулась тактична авіація РФ через великі втрати

17 грудня 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Експерт розповів, із якими проблемами стикнулась тактична авіація РФ через великі втрати
Су-30СМ Повітряно-космічних сил РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що тактична авіація РФ має численні проблеми. Цьому посприяли завдані чималі втрати внаслідок війни, а також допомогли небойові втрати. 

Про це Анатолій Храпчинський розповів в ефірі телемарафону.

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Храпчинський зазначив, що ворог має проблеми в виробництві нових літаків таких як Су-30, Су-34 та Су-35. Щоправда, ці труднощі з'явилися в РФ ще 2020 року, а ускладнила ситуацію війна, в якій авіація ворога зазнає втрат.

"Загалом тактична авіація Росії на початок вторгнення налічувала близько 800 літаків. Згідно з даними Генштабу, 324 літаки Росія втратила під час бойових дій. Це без урахування небойових втрат, які у росіян почастішали. Чи можуть вони їх виробляти? Так, частково вони обходять санкції. Але знову ж таки ремонт і виробництво з урахуванням санкцій це проблема. Як і те, кого саджати за штурвал", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за три квартали 2023 року в Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків. Відомо, скільки зафіксували несправностей минулого року.

Також ми писали, що в російському Ставропіллі нещодавно впав вертоліт Мі-2. Попередньо причиною аварії могла стати відмова двигуна.

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