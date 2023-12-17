Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнулась тактическая авиация РФ из-за больших потерь

Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ. Фото: росСМИ

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что тактическая авиация РФ испытывает многочисленные проблемы. Этому поспособствовали нанесенные большие потери в результате войны, а также помогли небоевые потери.

Об этом Анатолий Храпчинский рассказал в эфире телемарафона.

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Храпчинский отметил, что у врага есть проблемы в производстве новых самолетов таких как Су-30, Су-34 и Су-35. Правда, эти трудности появились в РФ еще в 2020 году, а усложнила ситуацию война, в которой авиация врага терпит потери.

"В целом тактическая авиация России к началу вторжения насчитывала около 800 самолетов. Согласно данным Генштаба, 324 самолета Россия потеряла во время боевых действий. Это без учета участивших небоевых потерь. Могут ли они их производить? Да, частично они обходят санкции. Но опять же ремонт и производство с учетом санкций это проблема. Как и то, кого сажать за штурвал", — говорится в сообщении.

Напомним, что за три квартала 2023 года в России зафиксировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. Известно, сколько зафиксировали неисправности в прошлом году.

Также мы писали, что в российском Ставрополье недавно упал вертолет Ми-2. Предварительно причиной аварии мог стать отказ двигателя.