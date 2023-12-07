Санкції працюють — в Росії втричі зросли показники несправності літаків
За три квартали 2023 року в Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків. Минулого року було зафіксовано 50 несправностей — що втричі менше.
Про це пише СтратКом ЗСУ.
Випадки несправності літаків у РФ
Так, після початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни запровадили проти Росії санкції.
Таким чином літаки в Росії не мають неможливості пройти сертифікований ремонт.
Тому лише за три квартали 2023 року кількість випадків технічних несправностей у російських літаків зросла втричі — до 150. Відомо, що за аналогічний період у 2022 році було зафіксовано 50 несправностей.
"Наразі 70% російського авіапарку іноземного виробництва пройшло несертифікований ремонт. Близько 35% від усіх літаків пустили на "донорство", — йдеться у повідомленні.
Крім того, міжнародна організація цивільної авіації видала російській безпеці польотів "червоний прапор" — аналогічний мають лише Бутан, Конго, Ліберія та Зімбабве.
Нагадаємо, що Іран домовився з Росією про постачання винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130. У Міноборони Ірану заявили, що ці військові засоби точно будуть у їхньому розпорядженні.
Також ми писали, що Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.
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