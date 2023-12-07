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Санкції працюють — в Росії втричі зросли показники несправності літаків

7 грудня 2023 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Санкції працюють — в Росії втричі зросли показники несправності літаків
Російський літак впав. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За три квартали 2023 року в Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків. Минулого року було зафіксовано 50 несправностей — що втричі менше.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

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Так, після початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни запровадили проти Росії санкції.

Таким чином літаки в Росії не мають неможливості пройти сертифікований ремонт.

Тому лише за три квартали 2023 року кількість випадків технічних несправностей у російських літаків зросла втричі — до 150. Відомо, що за аналогічний період у 2022 році було зафіксовано 50 несправностей.

"Наразі 70% російського авіапарку іноземного виробництва пройшло несертифікований ремонт. Близько 35% від усіх літаків пустили на "донорство", — йдеться у повідомленні.

Крім того, міжнародна організація цивільної авіації видала російській безпеці польотів "червоний прапор" — аналогічний мають лише Бутан, Конго, Ліберія та Зімбабве.

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Скриншот допису СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, що Іран домовився з Росією про постачання винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130. У Міноборони Ірану заявили, що ці військові засоби точно будуть у їхньому розпорядженні.

Також ми писали, що Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

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