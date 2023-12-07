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Санкции работают — в России втрое выросли показатели неисправности самолетов

7 декабря 2023 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Санкции работают — в России втрое выросли показатели неисправности самолетов
Российский самолет упал. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За три квартала 2023 года в России зафиксировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. В прошлом году было зафиксировано 50 неисправностей, что в три раза меньше.

Об этом пишет СтратКом ВСУ.

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Так, после начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны ввели против России санкции.

Таким образом, самолеты в России не имеют невозможности пройти сертифицированный ремонт.

Поэтому только за три квартала 2023 года количество случаев технических неисправностей у российских самолетов выросло втрое — до 150. Известно, что за аналогичный период в 2022 году было зафиксировано 50 неисправностей.

"Сейчас 70% российского авиапарка иностранного производства прошли не сертифицированный ремонт. Около 35% всех самолетов пустили на "донорство", — говорится в сообщении.

Кроме того, международная организация гражданской авиации выдала российской безопасности полетов "красный флаг" — аналогичные имеют только Бутан, Конго, Либерия и Зимбабве.

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Скриншот поста СтратКом ВСУ

Напомним, что Иран договорился с Россией о поставках истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. В Минобороны Ирана заявили, что эти военные средства будут точно в их распоряжении.

Также мы писали, что Воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Сбитие произошло в районе острова Змеиный.

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