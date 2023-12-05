ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24M, який намагався вдарити по Одещині

Російський бомбардувальник у повітрі. Фото: Укрінформ

Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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"Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини", — зазначив командуючих Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він також зазначив, що завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" туди ж, куди задовго до того, було відправлено російський корабель.

Раніше ми повідомляли, що на Авдіївському напрямку Сили оборони України в черговий раз збили ворожий літак. Це був російський винищувач Су-25.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень ЗСУ з ворогом. Загалом ворог завдав два ракетні та 32 авіаційні удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.