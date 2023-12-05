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ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24M, пытавшийся ударить по Одесской области

5 декабря 2023 19:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24M, пытавшийся ударить по Одесской области
Российский бомбардировщик в воздухе. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Избиение произошло в районе острова Змеиный.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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"Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины", — отметил командующих Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он также отметил, что благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" туда же, куда задолго до того был отправлен российский корабль.

Ранее мы сообщали, что на Авдеевском направлении Силы обороны Украины в очередной раз сбили вражеский самолет. Это был российский истребитель Су-25.

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений ВСУ с врагом. Всего враг нанес два ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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