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Ексв'язні, які приєдналися до ЗСУ, відповіли, як до них ставляться у війську

29 серпня 2024 23:48
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Колишні в'язні, які воюють на фронті, відповіли, як до них ставляться у війську
Українські в'язні у ЗСУ. Фото: t.me/brygada47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Колишні в’язні, які нині служать у складі 5-ї окремої штурмової бригади, поділилися своїм досвідом служби та відношенням з боку військових. Вони зазначили, що жодної дискримінації з боку побратимів вони не відчувають.

Про це повідомило видання hromadske у четвер, 29 серпня.

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"Тут до нас ставляться як до військовослужбовців. Як до людей. Те, що ми були в тюрмі — це все забуто", — заявляють колишні ув'язнені.

Командир взводу Хома підтверджує, що питання минулого ексув'язнених намагаються не обговорювати, аби вони швидше адаптувалися. 

"На цей момент вони всі – військовослужбовці, мої побратими. Ми стараємося їхнє минуле просто зіжмакати і викинути, щоб вони забули, що то взагалі вони були", — підкреслив військовий.

Штурмовик Олександр розповідає, що служба у бригаді дала йому можливість почати нове життя.

"Пробуємо. Нова сім'я, нові обставини, нові реалії життя, нові можливості. Справді, деякі могли б він нас очікувати, що ми – голодні, просиділи по 5-6 років, зараз дорвемось – тут буде паті. Ми розуміємо, куди ми прийшли, що від нас вимагають і що нам треба робити. Люди з головами, у яких не перекотиполе, а якась трохи сіра речовина булькає", — зазначив Олександр. 

Колишні ув’язнені також підкреслили, що їм не надають додаткової охорони, оскільки вони "не звірі". Командир Хома додав, що іноді мобілізовані поводяться гірше, ніж колишні в’язні.

"У нас є я. Вони мене слухають. Ніхто нікуди не тікає. Хотіли б вони втекти — вони б уже давно пішли. Поводяться нормально, все адекватно. Їсти готують, прибирають, не п'ють, у них немає такого. Це у мобілізованих є з цим проблеми — понапиваються, як свині, валяються, у запій. Хлопцям треба давати можливість відновитися у соціумі", — підкреслив Хома.

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