На Сумщині окупанти полюють на цивільних за допомогою FPV-дронів

Наслідки російської атаки на Сумщину. Фото: Національна поліція України

На Сумщині значно зросла інтенсивність обстрілів. Військові РФ використовують для ударів по мирних населених пунктах КАБи та полюють на цивільних за допомогою дронів. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх назвав це "полюванням на мирне населення".

Про це Володимир Артюх заявив в ефірі телемарафону у четвер, 29 серпня.

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За словами голови Сумської ОВА, інтенсивність обстрілів населених пунктів області відчутно зросла. Так, торік загалом було зафіксовано близько восьми тисяч обстрілів громад Сумщини, а вже цього року лише за вісім місяців відбулося понад 10 300 обстрілів. Тільки у серпні вже було зафіксовано понад дві тисячі ударів по області.

Як зазначив Володимир Артюх, армія РФ почала застосовувати в десятки разів більше авіаційного озброєння у порівнянні з 2023 роком. У серпні окупанти скинули на Сумщину 753 керовані авіаційні бомби.

Щодо застосування російськими окупантами FPV-дронів, то лише за серпень ворог використав 600 безпілотників, внаслідок чого зазнали поранень 23 людини.

"Фактично ворогом ведеться "полювання" на населення Сумської області. Практично кожен дрон "полює" на наших людей, на об'єкти інфраструктури", — заявив Артюх.

Найбільше дістається населеним пунктам Шосткинського та Сумського районів.