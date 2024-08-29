В Сумской области оккупанты охотятся на гражданских с помощью FPV-дронов

Последствия российской атаки на Сумскую область. Фото: Национальная полиция Украины

В Сумской области значительно возросла интенсивность обстрелов. Военные РФ используют для ударов по мирным населенным пунктам КАБы и охотятся на гражданских с помощью дронов. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх назвал это "охотой за мирным населением".

Об этом Владимир Артюх заявил в эфире телемарафона в четверг, 29 августа.

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По словам главы Сумской ОВА, интенсивность обстрелов населенных пунктов области ощутимо возросла. Так, в прошлом году было зафиксировано около восьми тысяч обстрелов громад Сумщины, а уже в этом году только за восемь месяцев произошло более 10 300 обстрелов. Только в августе уже было зафиксировано более двух тысяч ударов по области.

Как отметил Владимир Артюх, армия РФ начала применять в десятки раз больше авиационного вооружения по сравнению с 2023 годом. В августе оккупанты сбросили на Сумщину 753 управляемые авиационные бомбы.

Что касается применения российскими оккупантами FPV-дронов, то только за август враг использовал 600 беспилотников, в результате чего получили ранения 23 человека.

"Фактически врагом ведется "охота" на население Сумской области. Практически каждый дрон "охотится" на наших людей, на объекты инфраструктуры", — заявил Артюх.

Больше всего достается населенным пунктам Шосткинского и Сумского районов.