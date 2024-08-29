Бывшие заключенные, которые воюют на фронте, ответили, как к ним относятся в армии

Украинские заключенные в ВСУ. Фото: t.me/brygada47

Бывшие заключенные, служащие ныне в составе 5-й отдельной штурмовой бригады, поделились своим опытом службы и отношением со стороны военных. Они отметили, что никакой дискриминации со стороны собратьев они не ощущают.

Об этом сообщило издание hromadske в четверг, 29 августа.

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"Здесь к нам относятся как к военнослужащим. Как к людям. То, что мы были в тюрьме — это все забыто", — заявляют бывшие заключенные.

Командир взвода Хома подтверждает, что вопрос прошлого экс-заключенных пытаются не обсуждать, чтобы они скорее адаптировались.

"На данный момент они все — военнослужащие, мои собратья. Мы стараемся их прошлое просто сожмать и выбросить, чтобы они забыли, что это вообще они были", — подчеркнул военный.

Штурмовик Александр рассказывает, что служба в бригаде дала ему возможность начать новую жизнь.

"Пробуем. Новая семья, новые обстоятельства, новые реалии жизни, новые возможности. Действительно, некоторые могли бы он нас ожидать, что мы - голодные, просидели по 5-6 лет, сейчас дорвемся — тут будет пати. Мы понимаем, куда мы пришли, что от нас требуют и что нам надо делать. Люди с головами, у которых не перекати-поле, а какое-то немного серое вещество булькает", — отметил Александр.

Бывшие заключенные также подчеркнули, что им не предоставляют дополнительной охраны, поскольку они "не звери". Командир Хома добавил, что иногда мобилизованные ведут себя хуже прежних заключенных.

"У нас есть я. Они меня слушают. Никто никуда не убегает. Хотели бы они убежать — они бы уже давно ушли. Ведут себя нормально, все адекватно. Еду готовят, убирают, не пьют, у них нет такого. Это у мобилизованных есть с этим проблемы — понапиваются, как свиньи, валяются, в запой. Ребятам надо давать возможность восстановиться в социуме", — подчеркнул Хома.