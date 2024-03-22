Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС, пошкоджену обстрілом РФ

Запорізька АЕС. Фото ілюстративне: НСН Україна

Українські енергетики протягом кількох годин відновили лінію живлення "Дніпровська" Запорізької атомної електростанції. Вона була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Російської Федерації.

Про це повідомили в пресслужбі Енергоатома у п'ятницю, 22 березня.

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Зусиллями українських енергетиків було відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка постраждала через російський обстріл.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України поєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська". Таким чином забезпечується живлення власних потреб станції.

Варто зазначити, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий, коли було запущено аварійні дизель-генератори та системи безпеки. Їхня відмова може призвести до аварійної ситуації.

Раніше ми повідомляли, що ЗАЕС перебуває на межі чергового блекауту. Внаслідок російської ракетної атаки вранці 22 березня відключилася зовнішня лінія, яка з'єднує тимчасово окупований об'єкт з енергосистемою України.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.