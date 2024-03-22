Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС, поврежденную обстрелом РФ

Запорожская АЭС. Фото иллюстративное: НСН Украина

Украинские энергетики в течение нескольких часов восстановили линию питания "Днепровская" Запорожской атомной электростанции. Она была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома в пятницу, 22 марта.

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Усилиями украинских энергетиков была возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", пострадавшая из-за российских обстрелов.

В настоящее время временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины объединяют две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская". Таким образом, обеспечивается питание собственных потребностей станции.

Стоит отметить, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный, когда были запущены аварийные дизель-генераторы и системы безопасности. Их отказ может привести к аварийной ситуации.

Ранее мы сообщали, что ЗАЭС находится на грани очередного блэкаута. В результате российской ракетной атаки утром 22 марта отключилась внешняя линия, соединяющая временно оккупированный объект с энергосистемой Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.