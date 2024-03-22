Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС, поврежденную обстрелом РФ arrow

Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС, поврежденную обстрелом РФ

22 марта 2024 12:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС, поврежденную обстрелом РФ
Запорожская АЭС. Фото иллюстративное: НСН Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские энергетики в течение нескольких часов восстановили линию питания "Днепровская" Запорожской атомной электростанции. Она была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома в пятницу, 22 марта.

Читайте также:

Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС

Усилиями украинских энергетиков была возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", пострадавшая из-за российских обстрелов.

В настоящее время временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины объединяют две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская". Таким образом, обеспечивается питание собственных потребностей станции.

Стоит отметить, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный, когда были запущены аварийные дизель-генераторы и системы безопасности. Их отказ может привести к аварийной ситуации.

Ранее мы сообщали, что ЗАЭС находится на грани очередного блэкаута. В результате российской ракетной атаки утром 22 марта отключилась внешняя линия, соединяющая временно оккупированный объект с энергосистемой Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

война
ремонт
Украина
ЗАЭС
оккупанты
энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом