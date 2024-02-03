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Естонія передала Україні нову партію військової допомоги — що увійшло до пакету

3 лютого 2024 18:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Естонія передала Україні нову партію військової допомоги — що увійшло до пакету
Україна одержує нову партію військової допомоги. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Естонія передала Україні нову партію військової підтримки, що містить протитанкові ракети Javelin. Точний обсяг допомоги та час прибуття не уточнюється з метою безпеки.

Про це в суботу, 3 лютого, повідомляє портал ERR з посиланням на слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

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Що відомо про новий пакет військової допомоги від Естонії

Міністр наголосив, що останні події в Європі демонструють продовження широкомасштабного постачання необхідних ракет та інших видів військової підтримки Україні. За його словами, такі дії у союзі з партнерами надсилають Кремлю ясний сигнал про непохитну підтримку України до досягнення перемоги.

Що увійшло до пакета військової допомоги для України

До складу нової партії допомоги від Естонії, вартістю 80 мільйонів євро, увійшли не лише протитанкові ракети Javelin, а й кулемети, боєприпаси для вогнепальної зброї, різне обладнання та водолазні спорядження.

З міркувань безпеки, точна інформація про розмір, час доставки даного пакета допомоги та інші специфікації поставки залишається конфіденційною.

Нагадаємо, що Європейський Союз з початку повномасштабної російської агресії надав Україні 28 мільярдів євро військової допомоги. Крім того, цього року також планують виділити певну суму.

Крім того, лідери країн-учасниць ЄС опублікували лист із закликом про посилення військової допомоги України. У ньому лідери ЄС закликають союзників України виконувати свої зобов’язання. При цьому в ЄС закликали посилити постачання, оскільки, за їхніми словами, Україна стає форпостом захисту Європи.

Естонія
військова допомога
Україна
військова техніка
війна в Україні

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