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Стало відомо, скільки військової допомоги отримала Україна від ЄС з початку великої війни

1 лютого 2024 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки військової допомоги отримала Україна від ЄС з початку великої війни
Українські військові. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союзу надав Україні 28 мільярдів євро військової допомоги. Ще близько 21,2 млрд планують виділити цього року. 

Про це йдеться у внутрішньому документі, який підготувала Європейська комісія та дипломатичне відомство ЄС, передає видання POLITICO

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"Очікується, що ця цифра (28 мільярдів євро) збільшиться в найближчий період, оскільки конкретні поставки будуть додатково підтверджені", — зазначається в документі.

В документі йдеться про те, що цифра 21,2 млрд євро на 2024 рік є "попередньою оцінкою", що зважується на деталях, які надала "обмежена кількість" країн ЄС.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшла броньована техніка, боєприпаси, ракети і не тільки.

Також ми писали, що в італійському Сенаті в середу, 26 січня, ухвалили продовження військової допомоги Україні. Згідно з італійськими зобов'язаннями, допомога триватиме до 31 грудня 2024 року.

ЗСУ
військова допомога
євро
гроші
війна в Україні
Росія

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