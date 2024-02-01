Стало відомо, скільки військової допомоги отримала Україна від ЄС з початку великої війни

Українські військові. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союзу надав Україні 28 мільярдів євро військової допомоги. Ще близько 21,2 млрд планують виділити цього року.

Про це йдеться у внутрішньому документі, який підготувала Європейська комісія та дипломатичне відомство ЄС, передає видання POLITICO.

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"Очікується, що ця цифра (28 мільярдів євро) збільшиться в найближчий період, оскільки конкретні поставки будуть додатково підтверджені", — зазначається в документі.

В документі йдеться про те, що цифра 21,2 млрд євро на 2024 рік є "попередньою оцінкою", що зважується на деталях, які надала "обмежена кількість" країн ЄС.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшла броньована техніка, боєприпаси, ракети і не тільки.

Також ми писали, що в італійському Сенаті в середу, 26 січня, ухвалили продовження військової допомоги Україні. Згідно з італійськими зобов'язаннями, допомога триватиме до 31 грудня 2024 року.