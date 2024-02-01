Стало известно, сколько военной помощи получила Украина от ЕС с начала войны

Украинские военные. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз предоставил Украине 28 миллиардов евро военной помощи. Еще около 21,2 млрд планируют выделить в этом году.

Об этом говорится во внутреннем документе, подготовленном Европейской комиссией и дипломатическим ведомством ЕС, передает издание POLITICO.

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"Ожидается, что эта цифра (28 миллиардов евро) увеличится в ближайший период, поскольку конкретные поставки будут дополнительно подтверждены", — отмечается в документе.

В документе говорится, что цифра 21,2 млрд евро на 2024 год является "предварительной оценкой", которая решается на деталях, которые предоставило "ограниченное количество" стран ЕС.

Напомним, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошла бронированная техника, боеприпасы, ракеты и не только.

Также мы писали, что в итальянском Сенате в среду, 26 января, приняли продление военной помощи Украине. Согласно итальянским обязательствам, помощь продлится до 31 декабря 2024 года.