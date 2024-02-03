Эстония передала Украине новую партию военной помощи — что вошло в пакет
Эстония передала Украине новую партию военной поддержки, включающую в себя противотанковые ракеты Javelin. Точный объем помощи и время прибытия не уточняется в целях безопасности.
Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает портал ERR со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
Что известно о новом пакете военной помощи от Эстонии
Министр подчеркнул, что последние события в Европе демонстрируют продолжение широкомасштабных поставок необходимых ракет и других видов военной поддержки Украине. По его словам, такие действия в союзе с партнерами отправляют Кремлю ясный сигнал о непоколебимой поддержке Украины до достижения победы.
Что вошло в пакет военной помощи для Украины
В состав новой партии помощи от Эстонии, стоимостью 80 миллионов евро, вошли не только противотанковые ракеты Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для огнестрельного оружия, различное оборудование и водолазные снаряжения.
Из соображений безопасности, точная информация о размере, времени доставки данного пакета помощи и других спецификациях поставки остается конфиденциальной.
Напомним, что Европейский Союз с начала полномасштабной российской агрессии предоставил Украине 28 миллиардов евро военной помощи. Кроме того, в текущем году тоже планируют выделить определенную сумму.
Кроме того, лидеры стран-участниц ЕС опубликовали письмо с призывом об усилении военной помощи Украины. В нем лидеры ЕС призывают союзников Украины выполнять свои обязательства. При этом, в ЕС призвали усилить поставки, поскольку, по их словам, Украина становится форпостом для защиты Европы.
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