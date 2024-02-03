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Эстония передала Украине новую партию военной помощи — что вошло в пакет

3 февраля 2024 18:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эстония передала Украине новую партию военной помощи — что вошло в пакет
Украина получает новую партию военной помощи. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Эстония передала Украине новую партию военной поддержки, включающую в себя противотанковые ракеты Javelin. Точный объем помощи и время прибытия не уточняется в целях безопасности.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает портал ERR со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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Министр подчеркнул, что последние события в Европе демонстрируют продолжение широкомасштабных поставок необходимых ракет и других видов военной поддержки Украине. По его словам, такие действия в союзе с партнерами отправляют Кремлю ясный сигнал о непоколебимой поддержке Украины до достижения победы.

Что вошло в пакет военной помощи для Украины

В состав новой партии помощи от Эстонии, стоимостью 80 миллионов евро, вошли не только противотанковые ракеты Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для огнестрельного оружия, различное оборудование и водолазные снаряжения.

Из соображений безопасности, точная информация о размере, времени доставки данного пакета помощи и других спецификациях поставки остается конфиденциальной.

Напомним, что Европейский Союз с начала полномасштабной российской агрессии предоставил Украине 28 миллиардов евро военной помощи. Кроме того, в текущем году тоже планируют выделить определенную сумму.

Кроме того, лидеры стран-участниц ЕС опубликовали письмо с призывом об усилении военной помощи Украины. В нем лидеры ЕС призывают союзников Украины выполнять свои обязательства. При этом, в ЕС призвали усилить поставки, поскольку, по их словам, Украина становится форпостом для защиты Европы.

Эстония
военная помощь
Украина
военная техника
война в Украине

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