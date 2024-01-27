Фахівці ГУР знищили всю IT-інфраструктуру російської компанії — подробиці

Українські кіберфахівці. Фото: Мілітарний

ГУР провела чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

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Чим займається компанія

Така компанія показувала себе як одне з найсучасніших російських підприємств, яке допомагало впроваджувати інформаційні системи до установ, які займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів.

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Також ці установи займаються важким машинобудуванням, виготовляють обладнання та прилади, які є в інтересах оборонно-промислового комплексу РФ.

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Кібератака фахівців ГУР

"Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних", — йдеться у повідомленні.

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Наразі ціна втраченого цифрового масиву даних РФ встановлюється.

"В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора", — запевнили в ГУР.

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Кібератака на російську IT-компанію. Фото: ГУР

Нагадаємо, раніше українська хакерська група Blackjack 18 січня здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Кіберфахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних.