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Специалисты ГУР уничтожили всю IT-инфраструктуру российской компании — подробности

27 января 2024 11:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Специалисты ГУР уничтожили всю IT-инфраструктуру российской компании — подробности
Украинские киберспециалисты. Фото: Мілітарний
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ГУР провела очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

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Чем занимается компания

Такая компания показывала себя как одно из самых современных российских предприятий, помогавшее внедрять информационные системы в учреждения, которые занимаются проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов.

кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР
кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР

Также эти учреждения занимаются тяжелым машиностроением, производят оборудование и приборы, которые есть в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ.

кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР
кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР

Кибератака специалистов ГУР

"Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее IТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных", — говорится в сообщении.

кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР

В настоящее время цена утраченного цифрового массива данных РФ устанавливается.

"В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесен ущерб для врага — крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний РФ, которые работают на "оборонку" государства-агрессора", — заверили в ГУР.

кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР
кибератака на российскую компанию
Кибератака на российскую IT-компанию. Фото: ГУР

Напомним, ранее украинская хакерская группа Blackjack 18 января совершила взлом российского государственного предприятия, которое занимается строительством военных сооружений на территории России. Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных.

оружие
кибератака
хакеры
ГУР
производство
Россия

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