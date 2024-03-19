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"Феєрверк" з окупантів — у 47 ОМБр ефектно знищили ворога на Авдіївському напрямку

19 березня 2024 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Феєрверк" з окупантів — у 47 ОМБр ефектно знищили ворога на Авдіївському напрямку
Момент знищення окупантів. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські захисники продовжують знищувати ворога на усіх ділянках фронту. Зокрема, й на Авдіївському напрямку, де днями підрозділи 47 окремої механізованої бригади влаштували справжній "феєрверк" у схованках окупантів. 

Відео майстерної роботи оприлюднили у 47 ОМБр. 

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Знищення окупантів на Авдіївському напрямку

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як українські бійці спершу проводять дорозвідку та виявляють місця, де "заникались" окупанти. Далі для точного удару застосовують дрони-скиди. Вони допомагають коригувати обстріл та скидають снаряди у потрібне місце.  

"Феєрверки з окупантів від 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку!" — підписали відео. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України спалили 10 одиниць техніки окупантів на Запорізькому напрямку.

Днями у Нацгвардії показали, як українській бійці відбили ворожу атаку на одній з ділянок фронту, а також знищили при цьому російський танк і піхоту. 

Також ми писали, що на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

війна
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