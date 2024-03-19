"Феєрверк" з окупантів — у 47 ОМБр ефектно знищили ворога на Авдіївському напрямку

Момент знищення окупантів. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують знищувати ворога на усіх ділянках фронту. Зокрема, й на Авдіївському напрямку, де днями підрозділи 47 окремої механізованої бригади влаштували справжній "феєрверк" у схованках окупантів.

Відео майстерної роботи оприлюднили у 47 ОМБр.

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Знищення окупантів на Авдіївському напрямку

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як українські бійці спершу проводять дорозвідку та виявляють місця, де "заникались" окупанти. Далі для точного удару застосовують дрони-скиди. Вони допомагають коригувати обстріл та скидають снаряди у потрібне місце.

"Феєрверки з окупантів від 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку!" — підписали відео.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України спалили 10 одиниць техніки окупантів на Запорізькому напрямку.

Днями у Нацгвардії показали, як українській бійці відбили ворожу атаку на одній з ділянок фронту, а також знищили при цьому російський танк і піхоту.

Також ми писали, що на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.