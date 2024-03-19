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ССО України спалили 10 одиниць техніки окупантів на Запорізькому напрямку — ефектне відео

19 березня 2024 08:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ССО України спалили 10 одиниць техніки окупантів на Запорізькому напрямку — ефектне відео
Кадри роботи ССО України. Фото: скринщот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сили спеціальних операцій України здійснили успішну операцію на запорізькому напрямку, під час якої було спалено 10 одиниць важкої та автотехніки російських окупантів. Зокрема, серед було знищено САУ "Піон" і "Гвоздика".

Про це 19 березня повідомив пресцентр ССО України у Telegram.

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"Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на запорізькому напрямку. Оператори нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по ворожих цілях", — зазначається в повідомленні.

У результаті операції було пошкоджено та знищено таке воєнне обладнання:

  • самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
  • самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";
  • дві 122-мм гаубиці Д-30;
  • бронетранспортер (БТР);
  • п'ять одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, що воїни 128-ї бригади знищили замасковану російську С-60. 

Також ми писали про те, що зенітники бригади "Маґура" показали, як полюють за ворожими БпЛА на Авдіївському напрямку.

ЗСУ
військова техніка
окупанти
війна в Україні
захисники

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