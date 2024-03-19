ССО України спалили 10 одиниць техніки окупантів на Запорізькому напрямку — ефектне відео

Кадри роботи ССО України. Фото: скринщот з відео

Сили спеціальних операцій України здійснили успішну операцію на запорізькому напрямку, під час якої було спалено 10 одиниць важкої та автотехніки російських окупантів. Зокрема, серед було знищено САУ "Піон" і "Гвоздика".

Про це 19 березня повідомив пресцентр ССО України у Telegram.

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"Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на запорізькому напрямку. Оператори нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по ворожих цілях", — зазначається в повідомленні.

У результаті операції було пошкоджено та знищено таке воєнне обладнання:

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";

самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";

дві 122-мм гаубиці Д-30;

бронетранспортер (БТР);

п'ять одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, що воїни 128-ї бригади знищили замасковану російську С-60.

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