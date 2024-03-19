ССО України спалили 10 одиниць техніки окупантів на Запорізькому напрямку — ефектне відео
Сили спеціальних операцій України здійснили успішну операцію на запорізькому напрямку, під час якої було спалено 10 одиниць важкої та автотехніки російських окупантів. Зокрема, серед було знищено САУ "Піон" і "Гвоздика".
Про це 19 березня повідомив пресцентр ССО України у Telegram.
ССО знищили 10 одиниць техніки росіян
"Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на запорізькому напрямку. Оператори нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по ворожих цілях", — зазначається в повідомленні.
У результаті операції було пошкоджено та знищено таке воєнне обладнання:
- самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
- самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";
- дві 122-мм гаубиці Д-30;
- бронетранспортер (БТР);
- п'ять одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, що воїни 128-ї бригади знищили замасковану російську С-60.
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