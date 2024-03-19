ССО Украины сожгли 10 единиц техники окупантов в Запорожском направлении — эффектное видео

Кадры работы ССО Украины. Фото: скринщот с видео

Силы специальных операций Украины провели успешную операцию на запорожском направлении, во время которой было сожжено 10 единиц тяжелой и автотехники российских оккупантов. В частности, среди них были уничтожены САУ "Пион" и "Гвоздика".

Об этом 19 марта сообщил пресс-центр ССО Украины в Telegram.

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"Одно из подразделений ССО эффективно отработало на запорожском направлении. Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронами по вражеским целям", — отмечается в сообщении.

В результате операции было повреждено и уничтожено следующее военное оборудование:

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";

самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";

две 122-мм гаубицы Д-30;

бронетранспортер (БТР);

5 единиц автомобильной техники.

Напомним, что воины 128-й бригады уничтожили замаскированную российскую С-60.

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