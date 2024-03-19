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ССО Украины сожгли 10 единиц техники окупантов на Запорожском направлении — эффектное видео

19 марта 2024 08:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
ССО Украины сожгли 10 единиц техники окупантов в Запорожском направлении — эффектное видео
Кадры работы ССО Украины. Фото: скринщот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Силы специальных операций Украины провели успешную операцию на запорожском направлении, во время которой было сожжено 10 единиц тяжелой и автотехники российских оккупантов. В частности, среди них были уничтожены САУ "Пион" и "Гвоздика".

Об этом 19 марта сообщил пресс-центр ССО Украины в Telegram.

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"Одно из подразделений ССО эффективно отработало на запорожском направлении. Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронами по вражеским целям", — отмечается в сообщении.

В результате операции было повреждено и уничтожено следующее военное оборудование:

  • самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
  • две 122-мм гаубицы Д-30;
  • бронетранспортер (БТР);
  • 5 единиц автомобильной техники.

Напомним, что воины 128-й бригады уничтожили замаскированную российскую С-60.

Также мы писали о том, что зенитчики бригады Магура показали, как охотятся за враждебными БпЛА на Авдеевском направлении.

ВСУ
военная техника
оккупанты
война в Украине
защитники

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