"Фейерверк" из оккупантов — в 47 ОМБр эффектно уничтожили врага на Авдеевском направлении

Момент уничтожения оккупантов. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. В частности, и на Авдеевском направлении, где на днях подразделения 47 отдельной механизированной бригады устроили настоящий "фейерверк" в тайниках оккупантов.

Видео мастерской работы было обнародовано в 47 ОМБр.

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Уничтожение оккупантов на Авдеевском направлении

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские бойцы сначала проводят разведку и обнаруживают места, где "заникались" оккупанты. Далее для точного удара применяют дроны-скиды. Они помогают корректировать обстрелы и сбрасывают снаряды в нужное место.

"Фейерверки из оккупантов от 47 отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении!" — подписали видео.

Что еще стоит знать

Напомним, Силы специальных операций Украины сожгли 10 единиц техники оккупантов на Запорожском направлении.

На днях в Нацгвардии показали, как украинские защитники отбили вражескую атаку на одном из участков фронта, а также уничтожили при этом российский танк и пехоту.

Также мы писали, что на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.