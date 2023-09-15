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Фото російського туриста допомогло ЗСУ знищити ППО окупантів в Криму, — ЗМІ

15 вересня 2023 18:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Фото російського туриста допомогло ЗСУ знищити ППО окупантів в Криму, — ЗМІ
Системи російської ППО. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 14 вересня Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян поблизу Євпаторії. У цьому, ймовірно, ЗСУ допомогло фото російського туриста, який у серпні цього року оприлюднив фото з інформацією про знаходження військової техніки. 

Про це пише видання Bild. 

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Повідомляється, що відповідний знімок вдалося знайти у соціальній мережі Вконтакте. Автор, зокрема, сфотографувався на фоні боєголовок та вказав їх точне місцезнаходження.

"У середині серпня Міноборони України опублікувало фото російського туриста поблизу Євпаторії, подякувавши йому за те, що він розкрив позиції російської ППО", — йдеться у повідомленні. 

Вибух в Криму
Знімок російського туриста. Фото: росЗМІ

Відтак, у ніч проти 14 вересня ЗСУ знищили ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Його вартість становить приблизно 1,2 мілярди доларів.

Водночас, поки що немає точної інформації, що це саме той ракетний комплекс. 

"Але як зазначають американські експерти з ISW, "вибух стався в тому самому місці, де у серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400", — додають у матеріалі. 

Нагадаємо, 14 вересня близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві казали, що дуже гучно у Євпаторії. Повідомляли про атаку безпілотників.

Також стверджували, що дрони, ймовірно, поцілили в російську установку ППО.

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