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Фото российского туриста помогло ВСУ уничтожить ПВО оккупантов в Крыму, — СМИ

15 сентября 2023 18:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Фото российского туриста помогло ВСУ уничтожить ПВО оккупантов в Крыму, — СМИ
Системы российкой ПВО. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 14 сентября Силы обороны Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 россиян вблизи Евпатории. В этом, вероятно, ВСУ помогло фото российского туриста, обнародовавшего в августе этого года фото с информацией о нахождении военной техники.

Об этом пишет издание Bild.

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Сообщается, что снимок удалось найти в социальной сети Вконтакте. Автор, в частности, сфотографировался на фоне боеголовок и указал их точное местонахождение.

"В середине августа Минобороны Украины опубликовало фото российского туриста вблизи Евпатории, поблагодарив его за то, что он раскрыл позиции российского ПВО", — говорится в сообщении.

Взрыв в Крыму
Снимок российского туриста. Фото: росСМИ

В ночь на 14 сентября ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-400 "Триумф". Его стоимость составляет примерно 1,2 миллиарда долларов.

В то же время пока нет точной информации, что это именно тот ракетный комплекс.

"Но как отмечают американские эксперты по ISW, "взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400", — добавляют в материале.

Напомним, 14 сентября около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорили, что было очень громко в Евпатории. Сообщалось об атаке беспилотников.

Также утверждали, что дроны, по всей вероятности, попали в российскую установку ПВО.

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