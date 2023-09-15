В ISW заявили про проблему з російською ППО після удару в Євпаторії

Системи російської ППО. Фото: росЗМІ

Удар по російській ППО поблизу Євпаторії в окупованому Криму 14 вересня свідчить про те, що на півострові можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони. Тоді Україна знищила систему С-400 "Тріумф".

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Українське військове керівництво заявило, що 14 вересня українські війська завдали удару по розташуванню російського зенітно-ракетного комплексу поблизу Євпаторії. Джерело в СБУ заявило, що СБУ і ВМС України провели "унікальну спецоперацію", під час якої поблизу Євпаторії було знищено російську систему С-400 "Тріумф".

Повідомляється, що українські війська вразили радари та антени системи С-400 за допомогою безпілотників і вразили пускові комплекси двома крилатими ракетами "Нептун". Своєю чергою російське Міноборони заявило, що російська ППО перехопила 11 українських безпілотників над Кримом, але не згадує про українські ракетні удари.

"Цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи або не змогли цього зробити. 23 серпня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 біля Оленівки в Криму, і другий український удар по російській системі протиповітряної оборони за останні тижні вказує на те, що такі тактичні помилки можуть відображати ширшу системну проблему з російською ППО в окупованому Криму", — наголошують аналітики.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух поблизу Євпаторії та подальші стовпи диму в цьому районі. Додаткові кадри з геолокацією показують, що російські сили нещодавно розгорнули батарею С-400 за межами Євпаторії і що вибух стався саме в цьому місті.

Наслідки удару на супутниковому знімку Planet.com, зробленому 14 вересня 2023 року. Фото: РС

Нагадаємо, Міноборони РФ відреагувало на вибухи у Євпаторії: кажуть про атаку на корабель.

Водночас правоохоронці у коментарі Новини.LIVE розповіли, яким чином провели операцію поблизу Євпаторії.