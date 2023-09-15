В ISW заявили о проблеме с российской ПВО после удара в Евпатории

Системы российской ПВО. Фото: росСМИ

Удар по российской ПВО вблизи Евпатории в оккупированном Крыму 14 сентября свидетельствует о том, что на полуострове могут находиться системные тактические сбои российских систем противовоздушной обороны. Тогда Украина уничтожила систему С-400 "Триумф".

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Украинское военное руководство заявило, что 14 сентября украинские войска нанесли удар по расположению российского зенитно-ракетного комплекса вблизи Евпатории. Источник в СБУ заявил, что СБУ и ВМС Украины провели "уникальную спецоперацию", во время которой вблизи Евпатории была уничтожена российская система С-400 "Триумф".

Сообщается, что украинские войска поразили радары и антенны системы С-400 с помощью беспилотников и поразили пусковые комплексы двумя крылатыми ракетами "Нептун". В свою очередь российское Минобороны заявило, что российское ПВО перехватило 11 украинских беспилотников над Крымом, но не упоминает об украинских ракетных ударах.

"Этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы или не смогли этого сделать. 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-400 возле Еленовки в Крыму, и второй украинский удар по российской системе противовоздушной обороны за последние недели указывает на то, что такие тактические ошибки могут отражать более широкую системную проблему с российской ПВО в оккупированном Крыму", — отмечают аналитики.

На геолокационных кадрах, опубликованных 14 сентября, виден взрыв вблизи Евпатории и последующие столбы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что российские силы недавно развернули батарею С-400 за пределами Евпатории и что взрыв произошел именно в этом городе.

Последствия удара по спутниковому снимку Planet.com, сделанному 14 сентября 2023 года. Фото: РС

Напомним, Минобороны РФ отреагировало на взрывы в Евпатории: говорят об атаке на корабль.

В то же время правоохранители в комментарии Новини.LIVE рассказали, как провели операцию вблизи Евпатории.