Системи ЗРК FrankenSAM, деталі, розробка, з чого складаються

ЗРК "Бук", одна із ключових частин гібридного проєкту FrankenSAM. Фото: Генштаб ЗСУ

На театрі воєнних дій запрацювала гібридна система протиповітряної оборони, створена Україною і США. У чому особливості системи FrankenSAM, з чого складається цей протиракетний і протидроновий гібрид — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Ініціатива США, українські успіхи

Під час Світового економічного форуму в Давосі очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що в Україні уперше була застосована гібридна система протиповітряної оборони FrankenSAM.

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Ця система збила російсько-іранський безпілотник Shahed з відстані 9 кілометрів. Усі системи проекту FrankenSAM, за словами Камишіна, уже перебувають на театрі воєнних дій — і надалі працюватимуть для захисту мирного українського неба.

Проєкт FrankenSAM — це гібридна система протиповітряної оборони, створена в комплексі Сполученими Штатами Америки та України. Ще в середині жовтня минулого, 2023 року американські чиновники заявили, що вона розроблена за ініціативи Пентагона. FrankenSAM створювався спеціально для того, аби допомогти України у наявних умовах максимально захистити повітряний простір від російських ракет та безпілотних літальних апаратів.

Як з’явився FrankenSAM

В чому ж суть появи цього гібридного проєкту? Справа в тому, що американські партнери постачали українській армії такі боєприпаси, які неможливо було використовувати без відповідних пускових систем. Тож виникла ідея щодо інтеграції цих двох складових — українських зенітно-ракетних комплексів та американських ракет.

Ще однією причиною зародження ідеї FrankenSAM було те, що ті ж зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були на озброєнні Збройних сил України, поступово вистрілювали усі свої ракети — а поповнити їхні запаси не було можливості.

Саме тому у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки виникла ідея модифікувати наявну в українській армії протиповітряну і зенітну техніку радянського зразка так, щоб можна було використовувати західні ракети. Саме тут і почалася історія гібридних систем ППО, які у січні 2024-го продемонстрували перші успіхи.

Перші спроби

Першими західними елементами майбутньої системи FrankenSAM стали корабельні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які Збройні сили України почали отримувати ще у січні 2023 року. До цього моменту єдиною країною, яка запускала ракети Sea Sparrow із наземних пускових установок, була Китайська Республіка (Тайвань). Україні у найкоротші строки довелося зробити те саме із наявних засобів.

До речі, про подібні спроби раніше було відомо у двох інших східноєвропейських країн – Польщі та Чехії. Армії цих екссоціалістичних країн експериментували із встановленням ракет RIM-7 та RIM-162 ESSM на радянські зенітно-ракетні комплекси "Куб".

Надалі Сполучені Штати передали Україні ще кілька категорій ракет, які увійшли до проекту FrankenSAM. Це, зокрема, керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow та ракети ближнього радіусу дії AIM-9 Sidewinder. Процес продовжився роботою над створенням як українськими, та і американськими виробниками у співпраці імпровізованої пускової установки, яка б могла запускати такі ракети в українських умовах.

Три складові FrankenSAM

Що ж таке проєкт FrankenSAM, який вигляд має ця гібридна система протиповітряної оборони, створена із інтегрованих в один загальний проект західної та української зброї? Зараз можна говорити, що це фактично три різні зенітно-ракетні комплекси.

По-перше, як вже було сказано, американські RIM-7 Sea Sparrow та наявні у українській армії зенітно-ракетні комплекси "Бук", відповідним чином модернізовані. Ця ідея була першою, з неї і виросла ціла ідея гібридної системи ППО, складеної із продуктів як радянського, так і американського військово-промислового комплексу.

По-друге, це ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, одна із наймасовіших у світі (їх було випущено понад 200 тисяч одиниць, що робить її дуже привабливою для України в умовах можливої затяжної війни з російськими агресорами), у поєднанні із радянськими радіолокаційними системами.

По-третє, це поєднання старих радянських зенітних ракетних комплексів з ракетами з американської системи Patriot та з деякими іншими елементами американського комплексу ППО.

Ці гібридні системи, як повідомив Олександр Камишін, уже продемонстрували свою успішність у боротьбі із російськими ударними безпілотниками. Зважаючи на те, що росіяни на цю зиму зробили акцент саме на дрони, а ракети використовують значно рідше, ніж минулоріч (через те, що запаси виснажуються, а військово-промисловий комплекс не може поповнити ці запаси із потрібним Кремлю темпом) — такий крок є серйозною перемогою у боротьбі за українське небо.