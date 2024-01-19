Системы ЗРК FrankenSAM, детали, разработка, из чего состоят

ЗРК "Бук", одна из ключевых частей гибридного проекта FrankenSAM. Фото: Генштаб ВСУ

На театре военных действий заработала гибридная система противовоздушной обороны, созданная Украиной и США. В чем особенности системы FrankenSAM, из чего состоит этот противоракетный и противодроновый гибрид — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Инициатива США, украинские успехи

Во время Всемирного экономического форума в Давосе глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине впервые была применена гибридная система противовоздушной обороны FrankenSAM.

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Эта система сбила российско-иранский беспилотник Shahed с расстояния в 9 километров. Все системы проекта FrankenSAM, по словам Камышина, уже находятся на театре военных действий — и дальше будут работать для защиты мирного украинского неба.

Проект FrankenSAM — это гибридная система противовоздушной обороны, созданная в комплексе Соединенными Штатами Америки и Украины. Еще в середине октября прошлого, 2023 года, американские чиновники заявили, что она разработана по инициативе Пентагона. FrankenSAM создавался специально для того, чтобы помочь Украине в существующих условиях максимально защитить воздушное пространство от российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Как появился FrankenSAM

В чем же суть возникновения этого гибридного проекта? Дело в том, что американские партнеры снабжали украинскую армию такими боеприпасами, которые невозможно было использовать без соответствующих пусковых систем. Так что возникла идея об интеграции этих двух составляющих — украинских зенитно-ракетных комплексов и американских ракет.

Еще одной причиной зарождения идеи FrankenSAM было то, что те же зенитно-ракетные комплексы Бук, которые были на вооружении Вооруженных сил Украины, постепенно выстреливали все свои ракеты — а пополнить их запасы не было возможности.

Именно поэтому в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки возникла идея модифицировать существующую в украинской армии противовоздушную и зенитную технику советского образца так, чтобы можно было использовать западные ракеты. Именно здесь и началась история гибридных систем ПВО, продемонстрировавших первые успехи в январе 2024-го.

Первые попытки

Первыми западными элементами будущей системы FrankenSAM стали корабельные зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые вооруженные силы Украины начали получать еще в январе 2023 года. До этого момента единственной страной, запускавшей ракеты Sea Sparrow из наземных пусковых установок, была Китайская Республика (Тайвань). Украине в кратчайшие сроки пришлось сделать то же из имеющихся средств.

Кстати, о подобных попытках ранее было известно в двух других восточноевропейских странах — Польше и Чехии. Армии этих экссоциалистических стран экспериментировали по установке ракет RIM-7 и RIM-162 ESSM на советские зенитно-ракетные комплексы "Куб".

В дальнейшем Соединенные Штаты передали Украине еще несколько категорий ракет, вошедших в проект FrankenSAM. Это, в частности, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow и ракеты ближнего радиуса действия AIM-9 Sidewinder. Процесс продолжился работой над созданием как украинскими, так и американскими производителями в сотрудничестве импровизированной пусковой установки, которая могла бы запускать такие ракеты в украинских условиях.

Три составляющие FrankenSAM

Что такое проект FrankenSAM, как выглядит эта гибридная система противовоздушной обороны, созданная из интегрированных в один общий проект западного и украинского оружия? Сейчас можно говорить, что это фактически три разных зенитно-ракетных комплекса.

Во-первых, как уже было сказано, американские RIM-7 Sea Sparrow и имеющиеся у украинской армии зенитно-ракетные комплексы "Бук", соответствующим образом модернизированы. Эта идея была первой, из нее и выросла целая идея гибридной системы ПВО, составленной из продуктов как советского, так и американского военно-промышленного комплекса.

Во-вторых, это ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, одна из самых массовых в мире (их было выпущено более 200 тысяч единиц, что делает ее очень привлекательной для Украины в условиях возможной затяжной войны с российскими агрессорами), в сочетании с советскими радиолокационными системами.

В-третьих, это сочетание старых советских зенитных ракетных комплексов с ракетами американской системы Patriot и с некоторыми другими элементами американского комплекса ПВО.

Эти гибридные системы, как сообщил Александр Камышин, уже продемонстрировали свою успеваемость в борьбе с российскими ударными беспилотниками. Учитывая, что россияне на эту зиму сделали акцент именно на дроны, а ракеты используют значительно реже, чем в прошлом (из-за того, что запасы истощаются, а военно-промышленный комплекс не может пополнить эти запасы с нужным Кремлю темпом) — такой шаг есть серьезная победа в борьбе за украинское небо.