В ISW назвали причини, чому постачання ППО для України має вирішальне значення

Військова допомога для України. Фото: REUTERS/SERHIY TAKHMAZOV

Західні системи протиповітряної оборони та ракет залишаються вирішальними для України, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей ППО нашої держави. Це також важливо ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW оцінили, що російські та українські сили зараз залучені в тактичну та технологічну наступально-оборонну гонку, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та протиповітряну оборону.

"Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО. Включення систем протиповітряної оборони, наданих Заходом, до системи протиповітряної оборони України мало важливе значення для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних", — йдеться у повідомленні

Крім того, західні системи протиповітряної оборони та забезпечення України ракетами протиповітряної оборони в найближчій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючого оборонно-промислового комплексу України, оскільки російські війська продовжують атакувати українські промислові об’єкти.

Аналітики також нагадали, що речник Державного департаменту США Метью Міллер назвав надання Україні допомоги США "критичною", оскільки Україна ще не в змозі захистити себе, але зазначив, що допомогу США не потрібно буде продовжувати на попередньому рівні, оскільки Україна працює над розширенням свого оборонно-промислового комплексу, щоб "стати на власні ноги".

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував роботу протиповітряної оборони під час останньої російської атаки 8 січня. За його словами, окупанти запустили багато балістичних ракет, а їх можна збивати лише системами типу Patriot.

Додамо, що 8 січня російські загарбники завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів".