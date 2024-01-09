Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ISW назвали причини, чому постачання ППО для України має вирішальне значення arrow

В ISW назвали причини, чому постачання ППО для України має вирішальне значення

9 січня 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW назвали причини, чому постачання ППО для України має вирішальне значення
Військова допомога для України. Фото: REUTERS/SERHIY TAKHMAZOV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Західні системи протиповітряної оборони та ракет залишаються вирішальними для України, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей ППО нашої держави. Це також важливо ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Чому постачання ППО для України має вирішальне значення

В ISW оцінили, що російські та українські сили зараз залучені в тактичну та технологічну наступально-оборонну гонку, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та протиповітряну оборону.

"Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО. Включення систем протиповітряної оборони, наданих Заходом, до системи протиповітряної оборони України мало важливе значення для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних", — йдеться у повідомленні

Крім того, західні системи протиповітряної оборони та забезпечення України ракетами протиповітряної оборони в найближчій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючого оборонно-промислового комплексу України, оскільки російські війська продовжують атакувати українські промислові об’єкти.

Аналітики також нагадали, що речник Державного департаменту США Метью Міллер назвав надання Україні допомоги США "критичною", оскільки Україна ще не в змозі захистити себе, але зазначив, що допомогу США не потрібно буде продовжувати на попередньому рівні, оскільки Україна працює над розширенням свого оборонно-промислового комплексу, щоб "стати на власні ноги".

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував роботу протиповітряної оборони під час останньої російської атаки 8 січня. За його словами, окупанти запустили багато балістичних ракет, а їх можна збивати лише системами типу Patriot. 

Додамо, що 8 січня російські загарбники завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі